أعمال الحفر تبدأ خلال أيام.. التفاصيل الكاملة للخط الرابع للمترو قبل تنفيذه..صور

تستعد وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، للبدء في الأعمال المدنية للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق «الملك الصالح- 6 أكتوبر» وذلك خلال شهرين علي الأكثر من الآن، بعد الانتهاء من جميع التحويلات والتعارضات مع المسار، وفق ما أوضحته مصادر خاصة في الهيئة لصدى البلد.

وتبدأ أعمال الحفر بالجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع بواسطة 4 شركات هي المقاولون العرب وحسن علام القابضة وبتروجيت وكونكورد، على أن يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ هذه المرحلة وافتتاحها بالكامل بعد 4 سنوات.

ومن المفترض أن يتقاطع كل من الخط الرابع والخط الأول (حلوان- المرج) في محطة الملك الصالح، على أن يتم تنفيذ هذا الخط علي مرحلتين.

وتمر المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، بطول 19 كم، وتشمل ١٧ محطة بتكلفة 70 مليار جنيه، حيث من المقرر أن يربط مدينة 6 أكتوبر بمنطقة وسط البلد مرورا بشارع الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة.

Advertisements

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق في وقت سابق، أن تلك المرحلة تمولها مؤسسة "جايكا" اليابانية، ومنها مبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا"، فيما أكدت مصادر لصدي البلد أن باقي التمويل ستوفره وزارة المالية خلال موازنة العام المالي 2022-2021.

وتمتد المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق بين حدود أكتوبر- ميدان الرماية- الهرم-الملك الصالح عمرو بن العاص، ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وتمتد المرحلة الثانية (عمرو بن العاص- مدينة نصر- القاهرة الجديدة)، بطول 23 كم، وتشتمل على 20 محطة، وتبدأ من محطة عمرو بن العاص ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري-وشمال مصر السويس الصحراوي، وفق تصريحات صحفية سابقة للدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وأعلنت وزارة النقل فى أكتوبر 2019 عن تعاقدها على شراء 4 معدات حفر للخط الرابع للمترو من شركة «هيرنكنشت» الألمانية بتكلفة 75 مليون يورو، بعد الاتفاق مع الجانب اليابانى على إسناد 14 كيلو مترا من إجمالى أطوال المرحلة إلى تحالف الشركات المنفذة لأنفاق قناة السويس وهى : « بتروجيت، وكونكورد، والمقاولون العرب وأوراسكوم» فيما تتولى شركة «تايسى كوربوريشين» اليابانية تنفيذ 4 كيلو مترات فقط.