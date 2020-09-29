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بطريرك الأقباط الكاثوليك يوقع عقد نقل ملكية مدرسة جيرار بالإسكندرية

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وقع صاحب الغبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، صباح اليوم عقد نقل ملكية مدرسة جيرار بالإسكندرية من راهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم إلى الإيبارشية البطريركية.
حضر توقيع نقل ملكية مدرسة جيرار بالإسكندرية إلى الإيبارشية البطريركية نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

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واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول أمس الأحد بعيد الصليب، حيث تقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، لمدة 3 أيام.

والكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب مرتين الأول، وهو عيد ظهور الصليب في 17 توت من السنة القبطية، ويستمر الاحتفال به حتى 19 توت، حيث تم الكشف عن الصليب المجيد بمعرفة الملكة القديسة هيلانة ام الأمبراطور قسطنطين في سنة 326 ميلادية.

اما الاحتفال الثاني الذى تحتفل به الكنيسة فهو عيد تدشين كنيسة الصليب في 10 برمهات من السنة القبطية، ويصلى في عيدى الصليب باللحن الشعانيني.

 

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