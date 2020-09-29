دبلوماسيون في احتفالية مهرجان حديقة السلام: التعايش السلمي ضرورة لمواجهة كورونا

شارك دبلوماسيون ورؤساء مؤسسات دولية ومسئولون وشخصيات عامة وممثل منظمة اليونسكو في الصين، هذا الأسبوع في فعاليات مهرجان السلام، الذي نظمته مؤسسة الصين العالمية للسلام تزامنا مع الاحتفال بيوم السلام العالمي.

ومن جانبه أكد رئيس وزراء مصر الأسبق " عصام شرف " في رسالة بثت خلال الاحتفال قال فيها إن التحديات العالمية التي نواجهها تتطلب تعاونًا عالميًا، لتحقيق حلم التعايش العالمي السلمي، مؤكدا على أننا يجب أن نؤمن بمفهوم المستقبل المشترك للبشرية بما يؤدي إلى المسؤولية المشتركة والثقة وتعاون وبرامج تحقق التنمية العالمية والسلام المشترك والازدهار.

وأضاف لدينا تحديات كبيرة وفرص هامة وعلينا أن نتفاعل بحكمة وبشكل جماعي مع خطط التعاون المناسبة وتبادل الأفكار. وألمح إلى ان تحقيق حلم التعايش العالمي السلمي والترابط بين الناس هو ضرورة أساسية، وفي هذا الصدد، يمكن للتواصل الثقافي أن يلعب دورًا حيويًا كأداة فعالة للتفاهم والتواصل بين الناس، بما ينفذ القاعدة الذهبية لإنسانية واحدة وثقافات مختلفة من خلال الانسجام وليس التماثل.

واضاف أنه حان الوقت لفتح حوار جاد ومتواصل بين الحضارات والبحث في التاريخ واستخراج تلك القيم النبيلة القيمة، وهو ما يسلط الضوء على الأهمية القصوى للاستفادة من قوة الثقافة وقدرتها على الجمع بين الناس من مختلف البلدان، والديانات المختلفة، والمدارس الفكرية المختلفة.

ووجه رئيس مؤسسة الصين العالمية للسلام " لي روهنج " الشكر للسفراء في الصين ، والدبلوماسيين ، والمسؤولين الحكوميين ، والنخب من جميع مناحي الحياة والأصدقاء لدعمهم للسلام والصداقة والتنمية المستدامة ومهرجان حديقة السلام ، الذي يمثل منصة للتبادلات والتعاون بين الحكومات والشعوب مساهمة.

وأشار الي ان العام الجاري ياتي الاحتفال متزامنا مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة ، لافتا الي ان موضوع "مهرجان السلام حديقة السلام" لهذا العام هو "حوار السلام ، الحضارة والصحة ، مساحة الشباب" الذي ياتي في ظل انتشار الوباء ، والانكماش الاقتصادي العالمي .

واضاف " نعمل علي تعزيز التعاون والسلام بما يعزز الحوكمة العالمية والتفاعل الثقافي والابتكار التكنولوجي والصحة العامة سلامة وحماية ونشر التراث العالمي والتراث الثقافي غير المادي.

واكدت القائم علي تاسيس منتدي العلاقات الدولية والدبلوماسية والسلام " سارة الاشرفي " ان الاحتفال باليوم العالمي للسلام العام الجاري ياتي متزامنا مع الذكري 75 لتاسيس الامم المتحدة التي كان الهدف الاساسي من اقامتها يتمثل في تحقيق السلام الدولي ، الذي يمثل مطلبا دوليا نسعي اليه الان ويتطلب تعزيز التعاون المشترك خاصة في ظل مواجهة وباء " كوفيد -19 " الذي يشكل تحديا عالميا يواجه الجميع .

Advertisements

واشارت ان الاحتفال باليوم الدولي السلام بمثابة رسالة عالمية تذكر المجتمعات والفاعلين الدوليين بضرورة التعاون والتكاتف من اجل تحقيق وتعزيز السلام في المجتمع الدولي وذلك من خلال التعليم والحوار والتفاهم المشترك ونشر ثقافة السلام .

كما بث المهرجان رسالة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو بمناسبة اليوم الدولي للسلام أودري أزولاي ، مؤكدة إن بناء السلام والدفاع عنه هو مشروع عالمي جماعي يتم تنفيذه يوميًا ويهمنا جميعًا .

واكدت ان منظمة اليونسكو تدعو الجميع إلى الانخراط في الحوار وتبادل الأفكار حول المستقبل مع الاحترام الواجب لتنوع الآراء والذي يمثل تحديا يجب أن نواجهه معًا من أجل تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء العالم.

واضافت " قبل خمسة وسبعين عاما جهز العالم نفسه بأداة لبناء السلام بمرور الوقت من خلال الحوار والتسوية وتاسيس الأمم المتحدة ان اليونسكو يعتقد أن تلك المهمة يجب أن تتضمن بالضرورة ومن البداية العمل في مجال التربية والثقافة والعلوم " .

وفي ذات السياق اشار ممثل منظمة اليونسكو في الصين روبرت باروا – في كلمته خلال الاحتفال الذي عقد في حديقة السلام بحضور لي روهنج رئيس مؤسسة الصين العالمية للسلام- اننا اليوم نواجه العديد من التحديات في ظل الاختلافات والصراعات مما يشكل عقبات كبيرة أمام السلام المستدام.

واكمل "أدى تفشي جائحة Covid-19 إلى ظهور تحديات أخرى و من الضروري الالتزام ببناء عالم أكثر انسجامًا وازدهارًا لافتا الي ان موضوع هذا العام هو " "حوار السلام " بما يؤكد اهمية مشاركة الشباب وتمكينهم لإحداث التغيير .

شارك في الاحتفالية السفراء والدبلوماسيون بالصين منهم سفير فلسطين والجزائر والنمسا ونامبيا وباكستان وممثلوم المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني التي تهدف برامجها الي تعزيز السلام العالمي.