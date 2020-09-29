نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد "البحوث الإسلامية" ينهي خصومة بين عائلتين بالعامرية في المقال التالي
وتمكن الوفد الذي ضم كلًا من: الشيخ ياسر الفقي أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، الشيخ محمد سعد مدير عام الدعوة بالمجمع، الشيخ علي الخياط مدير وعظ دمياط، الشيخ إبراهيم الجمل مدير وعظ الإسكندرية، من عقد الصلح بين العائلتين وإنهاء كل الخصومات التي وقعت بينهما، وذلك بحضور ممثلي العائلتين الحاج بريش مفتاح مرجى والحاج هلال بحيري المرجي والحاج محمد حمودة بحيري مرجى والحاج ناجي بحير مرجى والحاج سعد بحيري مرجي والحاج نصيب بورسو.
من جانبهم ثمّن أتباع العائلتين ما يبذله الأزهر الشريف وعلماؤه الأفاضل من جهود في نبذ الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الناس، مؤكدين أن هذه الجهود تحقق السلم المجتمعي وتعمل على القضاء على أية محاولات لاستغلال تلك الخلافات في نشر الفوضى في المجتمع.
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