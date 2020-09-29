نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الأئمة المقبولين للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الأئمة والواعظات المقبولين للدفعة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم (62) إمامًا وواعظة وهم: أولًا: الأئمة:

م الاســـــــم المديرية

1. أحمد يونس أحمد عبدالغني القاهرة

2. عادل محمد حسين محمد القاهرة

3. عبد الله حسن عبد الرحيم العياط القاهرة

4. محمد زغلول محمد عبد المعبود القاهرة

5. حمدي سعد إمام إمام سلام الجيزة

6. محمد عبدالرحمن محمد أحمد الجيزة

7. معاذ شريف عبد صابر الجيزة

8. مهدي حسين مهدي حسن الجيزة

9. أحمد رجب مصطفى السعداوي الإسكندرية

10. حسين شحاته محمد الحشاش الإسكندر ية

11. حمادة حامد كامل موسى الإسكندرية

12. سعيد منصور السعيد السعدني الإسكندرية

13. عبدالفتاح أحمد شعبان عبدالفتاح الإسكندرية

14. خليل إبراهيم حسن عبدالعزيز بني سويف

15. عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد بني سويف

16. محمد أحمد درويش محمد بني سويف

17. محمود يوسف محمد حسن بني سويف

18. صلاح أحمد محمد الشيخ القليوبية

19. رزق فرج محمود أمين الدقهلية

20. عبدالله محمد مصطفى محمد الدقهلية

21. محمد سعيد سعد عبد الغفار البحيرة

22. محمد محمد إسماعيل محمد البحيرة

23. محمد محمد علي العطار البحيرة

24. أحمد عبد الله محمد عبد الوهاب المنوفية

25. جمال عبد المحسن ياسين عبد الحفيظ المنوفية

26. حسام فرحات عبدالستار فرج المنوفية

27. يحيى عبد العزيز محمد سلام الغربية

28. أشرف أحمد محمود الدسوقي دمياط

29. محمود توفيق الزناتي السيد الزناتي دمياط

30. رضا عبدالقادر عبدالقادر أحمد كفر الشيخ

31. السيد محمود يوسف أحمد سعد كفر الشيخ

32. فتح الله عبد المنعم محمد غنام كفر الشيخ

33. إبراهيم محمد قاضي الغرام خليل الفيوم

34. محمود سيد محمد جوده الفيوم

35. أحمد عبد الهادي علي محمد الإسماعيلية

36. إبراهيم سيد عبدالوهاب عبدالحفيظ المنيا

37. عطا خلف عطا خلف المنيا

38. أحمد عادل أحمد محمد سوهاج

39. خالد أبو العز أبو اليزيد سرحان سوهاج

40. عبداللاه حسين سالم عبداللاه سوهاج

41. عصام عبدالصالحين محمد علي سوهاج

42. نور الدين محمد عبدالوارث سوهاج

43. أيمن محمد مصطفى أحمد قنا

44. أحمد عبدالوهاب بدري حسين أسوان

45. إسلام محمد خليفة إسماعيل أسوان

46. عبدالله محمد عبدالله حسن أسوان

47. هاني رمضان أحمد محمد أسوان

48. إبراهيم محمد عبدالظاهر سلامة شمال سيناء

49. أحمد عبدالرحمن محمد الأنور شمال سيناء

50. رضا محمد إبراهيم صالح شمال سيناء

51. السيد سعيد السيد متولي شمال سيناء

52. السيد عبدالصمد علي إبراهيم شمال سيناء

53. أحمد عبد الرحمن عبد الله أحمد جنوب سيناء

54. سعد محمد سعد سعيد جنوب سيناء

55. محمد مسعد محمد غزالي البحر الأحمر

56. بهاء عبدالعزيز إبراهيم محمد مطروح

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