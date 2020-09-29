رئيس الوزراء: الدولة ستتصدى بكل قوة للبناء المخالف

وأضاف مدبولى، فى تصريحات صحفية، على هامش زيارته إلى جامعة كفر الشيخ، أن هناك استثمارات هائلة تضخها الدولة فى جميع المجالات لخدمة المواطنين.

وتابع مدبولى، أن الدولة تدفع بشكل عاجل للانتهاء من مجموعة من المشروعات خاصة فى مجال الصرف الصحى، مؤكدا أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة لتبطين الترع والمصارف لوقف هدر المياه.

وقال مدبولى: الدولة ستتصدى بكل قوة لقضية البناء المخالف، متابعا: التعدى على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الوطن.