وأضاف مدبولى، فى تصريحات صحفية، على هامش زيارته إلى جامعة كفر الشيخ، أن هناك استثمارات هائلة تضخها الدولة فى جميع المجالات لخدمة المواطنين.
وتابع مدبولى، أن الدولة تدفع بشكل عاجل للانتهاء من مجموعة من المشروعات خاصة فى مجال الصرف الصحى، مؤكدا أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة لتبطين الترع والمصارف لوقف هدر المياه.
وقال مدبولى: الدولة ستتصدى بكل قوة لقضية البناء المخالف، متابعا: التعدى على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الوطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: الدولة ستتصدى بكل قوة للبناء المخالف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.