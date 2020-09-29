محافظ قنا: افتتاح معرض أهلا مدارس أول أكتوبر

وأوضح المحافظ ، خلال اجتماع عقد اليوم، بحضور نائب المحافظ حازم عمر، وكمال شلبى السكرتير العام للمحافظة، وعلاء الدين محمد حمزة مدير الغرف التجارية، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، أنه تم تخصيص أماكن للمعرض لتكون وسط المدينة حتى يتسنى لكافة المواطنين الوصول إليها.

وأشار إلى أنه سيتم فتح أبواب المعرض أمام المواطنين مطلع الشهر المقبل لشراء متطلبات أبنائهم من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.