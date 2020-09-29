اختيارية.. ضوابط مجموعات التقوية بالعام الدراسى الجديد

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، عبر صحفتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن تنظيم مجموعات تقوية اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادى مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسى لهم بتلك المواد.

وتابعت: تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين فى الأسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقاً للخطة التعليمية للمواد الدراسية، ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس فى لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

كما تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

صفوف النقل:

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يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

الشهادتين الإعدادية والثانوية:

تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ويتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين عن 25٪؜.