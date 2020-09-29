ننشر تفاصيل عدد الحصص وأيام الحضور بالعام الدراسى الجديد للطلاب حتى 3...

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الحضور وحصص الدراسة لطلاب المرحلة الابتدائية استعدادا للعام الدراسى الجديد فى التقرير التالى.
ـ ترتكز الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
ـ تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة الطلاب.
ــ لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل.
القنوات التعليمية أساسية فى شرح المقررات.
ـ يعتمد الطلاب من 4 ابتدائى حتى 3 إعدادى على القنوات.
ـ تذاع حلقة إسبوعيًا لكل مادة على مدار 14 أسبوعًا فترة الفصل الدراسي الأول.
ـ الحضور في المدرسة خمسة أو ستة أيام.
ـ يشترط تحقيق التباعد الاجتماعي.
ـ لو تعذر يكون الحد الأدنى للحضور يومان أسبوعيًا للصفوف من 4 حتى 3 إعدادى.
ـ الحضور فى رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى لا يقل عن 4 أيام أسبوعيًا في مدارس الفترة الواحدة.
ـ والمدرسة الفترتين تكون أيام الحضور ثلاثة أيام أسبوعيًا.
- حصص المدرسة تطبيق ومناقشة وتقييم لما تم شرحه فى القنوات.
ـ شرح لبقية المواد الدراسية والأنشطة التي لا يتم بثها عبر القنوات التعليمية.
- مدارس الفترة الواحد من 1 حتى 3 ابتدائي تخصيص 6 حصص لـ" العربى و Connect المتعدد.
ـ 4 حصص فى الرياضيات، والإنجليزى.
ـ حصتان للأنشطة المتنوعة.
ـ حصة واحدة فى التربية الدينية والتوكاتسو والتربية الرياضية".
- الصفوف من 1 حتى 3 ابتدائى المدارس ذات الفترتين 4 حصص فى العربى والرياضيات وConnect/ المتعدد.
ـ 3 حصص للغة الإنجليزية.
ـ حصة واحدة فى الأنشطة المتنوعة.
ـ حصة فى التربية الدينية، والتوكاتسو، والتربية الرياضية".
- الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي حصتينفى العربى والرياضيات.
ـ حصة فى الإنجليزية والعلوم والدراسات والتربية الدينية والمستوى الرفيع.
- حصة فى التربية الرياضية، والتربية الفنية.
ـ حصة واحدة بالتبادل بين "مادة اللغة الأجنبية الثانية، والأنشطة".
ـ الصفوف من 1 حتى 3 إعدادى حصتينفى اللغة العربية والرياضيات.
ـ حصة فى الإنجليزى والعلوم والدراسات والدين.
ـ حصة فى المستوى الرفيع والحاسب الآلي والتربية الفنية.
ـ حصة واحدة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة.
- يتولى مدير المدرسة إعداد الجدول المدرسي وفق واقع مدرسته.
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