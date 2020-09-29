مايا مرسي تشيد بفتيات التعليم الفنى وأعمالهن

بدأت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة، كلمتها فى بداية مؤتمر "هى تقود" الذي عقد بالمجلس القومى للمرأة، باعجابها بفتيات التعليم الفنى وأعمالهن وقدرتهن على اداره الاعمال.

وتابعت ان المجلس القومى للمراه ، بدأ فى مسانده فكره "هى تقود" وساعد على تشجيعه وتحويل الافكار الى حقيقه بسبب التعاون و ساعد على خروج فتيات متميزات.

واكدت انه سيتم عمل دفعات خريجات من البرنامج وضمهن للعمل فى المجلس القومى للمراه و دعمهن وسيتم تخريج دفعه من المبادره كل عام و ستكون مهلته ٣ اشهر لتخريج دفعات جديده.

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واوضحت ان المنتج ليس مهما بقدر شخصيه المسوق للمنتج وان بمساعدة وزاره التربيه و التعليم، سيتم النهوض بالتعليم الفنى فهى تحتاج فى خلال عام ان يكون هناك حوالى١٠٠ فتاه من برنامج "هى تقود" لتغيير شكل التعليم الفنى فى مصر، حيث ان اعمالهن مثل الاعمال فى الدول الخارجيه فالتعليم الفنى من سيقود المستقبل فى الاعمال و الحرف.

واختتمت كلمتها قائلة: ان اليوم كسبت مصر فتيات "هى تقود" فاصبحن فتيات المجلس القومى للمراه وان كل الفرق ستفوز وليس هناك خاسرات.

وناشدت مرسي، الدكتوره نيفين جامع وزيرة التجاره والصناعه بدعم فتيات التعليم الفنى وةفتح باب الرزق للفتيات بعد مد يد العون لهن فى تحويل افكارهن.