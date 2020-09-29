مدبولي: البناء على الأراضي الزراعية غير مقبول ولن نسمح به

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن محافظة كفر الشيخ بها الكثير من التعديات على الأراضي والبناء المخالف، ومع فتح ملف التصالح سيكون هناك منع تام للبناء على الاراضي الزراعية والبناء غير المخطط.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم البناء على الأراضي الزراعية غير مقبول ولن نسمح به، وحان الوقت للتوقف عن هذه الظاهرة السلبية، التي نعاني منها على مدار 40 عامًا.

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وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه قد وجه وزير الاسكان بوضع خطة عاجلة لتطوير الطريق الزراعي،لافتا أنه تابع اليوم العمل في تبطين الترع ونعمل في هذا المشروع وسيتم الانتهاء منه قريبا، وذلك للحفاظ على حجم المياه من الإهدار وسنصل إلى 20 ألف كيلو للمشروع.