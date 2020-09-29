الرئيس السيسي يوجه بمضاعفة تمويل مشروع البتلو إلى 4 مليارات جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن جولة اليوم للوقوف على موقف المشروعات على أرض الواقع حيث قام بزيارة جامعة كفر الشيخ التي تتضمن كليات جديدة تعمل على إيجاد جيل جديد بتخصصات جديدة.

وأضاف أنه تفقد مستشفى الطوارئ ومركز الأورام التابع لوزارة الصحة بتكلفة 3 مليارات جنيه لخدمة محافظات الدلتا ونحرص ان يكون في كل محافظات مصر هذه الصروح الطبية.

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وتابع انه زار مركز التقاوي الذي يعد اكبر مركز على مستوى مصر، لافتًا إلى ان الرئيس السيسي وجه بمضاعفة هذه المشروعات ومشروع البتلو وسيتم مضاعفة التمويل إلى 4 مليارات جنيه، لتوفير اللحوم وهذا نتيجته ثبات اسعار اللحوم على مدار العامين.

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وأوضح أنه تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي، ووجه وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ بالتوسع به وتم الاتفاق على البدء الفوري في انشاء المرحلة الثانية.