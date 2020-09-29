عاجل.. القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز 209 / 1400

احتفلت القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع والتى ستنضم قريبًا إلى ترسانة القوات البحرية، استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية.





وتعد الغواصة الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية، انضمت ثلاث منها للخدمة بالقوات البحرية طبقًا لبرنامج زمنى محدد، عكس مدى عمق علاقات التعاون التى تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات فى توقيتات قياسية، وفقًا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق فى العمل والتدريب، ليكونوا جديرين بالثقة التى أولاها الشعب المصرى لهم، وتنفيذ كافة المهام التى تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة وإقتدار.

ونقل الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، خلال الكلمة التى ألقاها تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة فى إتمام تلك الصفقة وكللها بالنجاح، وعلى الدعم المستمر لبرنامج الغواصات المصرى والذى توج برفع العلم المصرى على أخر غواصة S-44 من طراز (209 /1400).

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وأوضح قائد القوات البحرية، أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة فى التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، فمصر كان لها السبق فى دخول سلاح الغواصات كأول دولة فى الشرق الأوسط إفريقيًا.

وأشار إلى الجهد المضنى للبحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحرى والبنية التحتية التى تليق به، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً.

وأضاف أن هذا النوع من الغواصات تنفيذ لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط، موجهًا الشكر والتقدير لشركة KMS على ما قدموه من دعم بالغ وروح يملؤها الإنضباط والإلتزام والتعاون والإخاء فى العمل مع الأطقم المصرية .