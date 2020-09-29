عاجل.. الرئيس السيسى ينعى أمير الكويت: قائد من أغلى الرجال

وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر: "أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت". وتابع الرئيس فى تغريدته: "فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائدًا من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعبًا، أدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان".

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