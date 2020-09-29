البابا تواضروس يستقبل سفير مصر فى لاهاى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى اليوم، السفير حاتم عبد القادر سفير مصر فى هولندا.



استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى اليوم، السفير حاتم عبد القادر سفير مصر فى هولندا. وعُيِّنَ "عبد القادر" منتصف يوليو الماضى سفيرًا لمصر في لاهاى، هولندا.

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