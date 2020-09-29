عاجل.. القاهرة: السماح بأعمال البناء للحاصلين على رخصة حتى 4 أدوار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت اليوم تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.





وأشار محافظ القاهرة، فى بيان اليوم، إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حنى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة. وأكد محافظ القاهرة السماح بعودة أعمال البناء فى كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الدور الرابع مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.

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