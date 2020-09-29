القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز 209 /...

إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية ، إحتفلت القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع والتى ستنضم قريباً إلى ترسانة القوات البحرية ، جدير بالذكر أن الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة " تيسين كروب " بمدينة كييل الألمانية .

وتعد هذه الغواصة هى الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية إنضم ثلاثة منها للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمنى محدد ، عكس مدى عمق علاقات التعاون التى تربط البحريتين المصرية والألمانية ، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات .

حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات فى توقيتات قياسية ، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات ، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق فى العمل والتدريب ، ليكونوا جديرين بالثقة التى أولاها الشعب المصرى لهم ، وتنفيذ كافة المهام التى تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة وإقتدار .

ونقل الفريق / أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية خلال الكلمة التى ألقاها تحية وتقديرالسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة فى إتمام تلك الصفقة وكللها بالنجاح ، وعلى الدعم المستمر لبرنامج الغواصات المصرى والذى توج برفع العلم المصرى على آخر

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غواصة S-44 من طراز ( 209 /1400 ).

وأوضح قائد القوات البحرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة فى التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة ، فمصر كان لها السبق فى دخول سلاح الغواصات كأول دولة فى الشرق الأوسط إفريقياً .

مشيراً إلى الجهد المضنى الذى تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحرى والبنية التحتية التى تليق به ، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيالاً من الأطقم العاملة مستقبلاً .

مضيفاً أن هذا النوع من الغواصات هو تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة ، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط ، موجهاً الشكر والتقدير لشركة KMS على ما قدموه من دعم بالغ وروح يملؤها الإنضباط والإلتزام والتعاون والإخاء فى العمل مع الأطقم المصرية .