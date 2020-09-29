محمد بن راشد ينعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 91 عاماً.

ونشر حاكم مدينة دبي صورة لأمير دولة الكويت، وكتب "رحم الله أب الكويت الحاني، وقلب الخليج النابض، وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح، حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه.. تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت، ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي منذ قليل، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمي الكويتي قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.