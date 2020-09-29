موجز السوشيال.. مصطفى بكري: حدث جلل وقع بدولة خليجية.. شريف إكرامي: حبيت أكون في نادي عنده نقطة تنافسية

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

شاهد.. شريف إكرامي عن انتقاله لـ بيراميدز: حبيت أكون في نادي عنده نقطة تنافسية في جدول الدوري

نشر الإعلامى سيف زاهر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتب سيف زاهر: " شريف إكرامي: حبيت أكون في نادي عنده نقطة تنافسية في جدول الدوري.. وبيراميدز عنده طموح وهدف".

بصورة من مسلسل الريان.. صفاء جلال تسترجع ذكرياتها مع الفنان الراحل خالد صالح| شاهد

استعادت الفنانة صفاء جلال ذكرياتها مع الفنان الراحل خالد صالح بصورة من مسلسل "الريان" ونشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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مصطفى بكري: حدث جلل وقع بدولة خليجية.. وبيان مهم خلال ساعات

وجه الاعلامي والبرلماني مصطفي بكرى، رسالة غامضة عن حدث جلل في إحدى البلدان الخليجية.

محمد عبدالمنصف: حلمي الاستمرار حتى 47 عاما وسأكسر أرقام الحضري.. شاهد

نشر الإعلامى سيف زاهر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وغرد سيف زاهر قائلا " ‏محمد عبد المنصف "حارس وادي دجلة" : حلمي الاستمرار حتى 47 عاما.. وسأكسر أرقام الحضري في الدوري المصري ".