نوال الزغبي تعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

نعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما .

وكتبت نوال الزغبي علي صفحتا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعية أمير الكويت: "‏‏رحم الله الشيخ ‎#صباح_احمد_الصباح الامير المحب للبنان واهله.. والوالد الغالي على قلب ‎#الكويت .. أحرّ التعازي للشعب الكويتي .. الهمكم الله الصبر والسلوان واسكن فقيدكم فسيح جنانه ????????????????❤️"

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

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وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا.