مذكرة تعاون بين منظمتي السياحة العالمية والأغذية والزراعة لتنمية السياحة الريفية

وقعت منظمة السياحة العالمية UNWTO ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO مذكرة تفاهم ستشهد عمل الوكالتين معًا لتعزيز الأهداف المشتركة المتعلقة بالنمو المستدام والمسؤول للسياحة الريفية.
وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة هذه على خلفية يوم السياحة العالمي 2020 الذي تم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم حول موضوع السياحة والتنمية الريفية.
وبموجب الاتفاقية، ستضع منظمة السياحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة إطارًا لتعزيز التعاون من خلال تبادل المعرفة والموارد.
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي إن تلك مذكرة التفاهم تؤكد على الطبيعة الشاملة للسياحة وأهمية التعاون على كل المستويات لضمان عمل القطاع للجميع، وتعتبر كل من السياحة والزراعة شريان حياة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وتأتي الاتفاقية في الوقت المناسب بشكل خاص لأنها تأتي مع اعترافنا بأن عام 2020 هو عام السياحة من أجل التنمية الريفية وكان هذا موضوع يوم السياحة العالمي الذي احتفلنا به هذا الأسبوع لتسليط الضوء على الدور الذي يجب أن تلعبه السياحة في توفير الفرص للمجتمعات الريفية ودفع الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي.
واشار زوراب إلى أن الهدف الرئيسي للتعاون هو زيادة قدرة المجتمعات الريفية على الصمود ضد الصدمات الاجتماعية والاقتصادية من خلال السياحة المتنامية وجعلها أكثر استدامة وشمولية، عبر شبكة المجتمعات المحلية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة GIAHS (نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية)، وتعد السياحة محركا رئيسيا للمساواة، حيث يعمل القطاع على توظيف النساء والشباب ومنحهم حصة في النمو الاقتصادي.
وأضاف أن السياحة هي أيضا حامية للتراث الثقافي الغني الذي يميز العديد من المجتمعات داخل شبكة GIAHS، على سبيل المثال من خلال الحفاظ على الفولكلور والتقاليد الشعبية الأخرى على قيد الحياة للأجيال القادمة.
وتنص مذكرة التفاهم الجديدة على أن منظمة السياحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ستعملان معا لوضع خطة لمجالات تعاون أكثر تحديدا، وتشمل الأولويات الرئيسية على النحو المبين في الاتفاقية تشجيع ريادة الأعمال داخل المجتمعات الريفية ولا سيما بين الشباب والنساء بهدف تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية لمنتجاتهم، كما تشمل الأولويات تعزيز التعليم والمهارات لإتاحة الفرص للمجتمعات المحلية في قطاع السياحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مذكرة تعاون بين منظمتي السياحة العالمية والأغذية والزراعة لتنمية السياحة الريفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.