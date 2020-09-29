نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائدا حكيما ومخلصا.. نقابة الأشراف تنعي أمير دولة الكويت في المقال التالي
وقال نقيب الأشراف في بيان له، الثلاثاء، إن الأمير صباح الأحمد رحمه الله، كان نموذجا بارزا في البذل والعطاء، وقائدا حكيما كرس حياته في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.
وأكد نقيب الأشراف، أن التاريخ يشهد لأمير الكويت أنه كان قائدا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام، أفنى عمره في خدمة وطنه، مشيدا بجهوده على المستويين الدولي والإقليمي.
وأعرب نقيب الأشراف، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت د الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى الأمير صباح الأحمد، برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».
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