تخفيض مقابل التصالح للمرة الثانية بعدد من المناطق والقرى بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتخفيض مقابل التصالح للمرة الثانية، فى بعض مخالفات البناء، بعدد من المناطق والقرى المتاخمة لمدينة الفيوم والمراكز المختلفة، مراعاةً لظروف المواطنين البسطاء، عقب تلقى عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيم التصالح للمتر المسطح.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن.

وأشار الأنصارى، إلى أن قرار تخفيض قيم التصالح شمل منطقة زهير بمدينة طامية للمبانى الواقعة على الشوارع الفرعية بتخفيض نسبة 25% عن التقدير السابق، استجابة لشكاوى المواطنين.

وكشف محافظ الفيوم، عن تخفيض قيمة مقابل التصالح فى "القرى - العزب - الكفور" التوابع للمدن، إلى 50 جنيها للمتر المسطح السكنى، لافتًا إلى تخفيض قيمة مقابل التصالح فى بعض الأماكن غير المخططة التابعة لمدينة الفيوم بنسبة 25% عن القيمة السابق تقديرها للمتر السكنى.

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وأكد أن أعمال إعادة التسعير للمرة الثانية، تأتى فى إطار الوقوف بجانب المواطنين البسطاء، والاستجابة لعدد من شكواهم، والبحث عن أفضل السبل لمساعدتهم فى سداد قيم التصالح، فضلاً عن التنسيق مع مسؤولى البنك الأهلى المصرى، لمنح تمويل مالى ميسر على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مراعاة ظروف كل حالة، طبقا للإجراءات البنكية والاشتراطات الائتمانية.

ولفت المحافظ، إلى أن المبالغ التى سيتم تحصيلها ستستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بالمحافظة، بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلا عن الارتقاء بالبنية التحتية ودعم المشروعات الخدمية.

وفى ختام الاجتماع، ناشد محافظ الفيوم، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خلال الفترة المحددة لذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.