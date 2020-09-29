مدبولى يتفقد مشروع إنشاء طريق مزدوج يربط مدينتى كفر الشيخ ودسوق بطول 10 كم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه عدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ طريق مزدوج يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق، والتى يبلغ طولها 10كم.





وخلال التفقد، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن القيمة التعاقدية للمشروع تبلغ 1.1 مليار جنيه، موضحاً أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت حتى الآن إلى 48 %، ومن المقرر الانتهاء منه فى يوليو 2021، مضيفاً أنه تم التوجيه أمس بإضافة 500 م للطريق، بما يسمح باستكمال الطريق الذى ينتهى عند أرض زراعية ، وذلك للسماح بالدخول إلى مدينة دسوق، وكذا مدينة قلين.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من كافة الاعمال الخاصة بالطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك لسرعة دخول هذا الطريق المهم الخدمة، حيث إنه يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق، ويُعد محورا حيويا.

وقدم اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، خلال الجولة وصفا للمشروع، موضحاً فى هذا الصدد أنه عبارة عن إنشاء طريق مزدوج جديد بعرض 11.25 متر بكل اتجاه، ويضم 3 حارات، إضافة إلى طبان مرصوف، كما يشمل إنشاء 13 كوبرى علوى لإلغاء التقاطعات، وفى الوقت نفسه يتم فى هذا المشروع إنشاء 9 أنفاق، إلى جانب أعمال الحمايات.

وأضاف رئيس الهيئة: تهدف عملية تنفيذ هذا المشروع إلى ربط مدينة كفر الشيخ بمدينة دسوق بطريق حر جديد، كبديل للطريق الحالى ضمن المحور العرضى المتكامل المحلة/كفر الشيخ/ دسوق/ دمنهور/ حوش عيسى/ الطريق الصحراوى بطول إجمالى 170 كم، وذلك لتسهيل الربط والحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات هى الغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، مما يقلل من زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية ويقلل من معدلات التلوث الناتج عن الازدحام المرورى.

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وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، من أجل رفع كفاءة الطرق المحلية فى ١٢محافظة بتكلفة قدرها ٢ مليار جنيه، ويخص محافطة كفر الشيخ مبلغ ٢١٠ ملايين جنيه، لتنفيذ ٢٠ طريقا تربط القرى بالمدن بطول ٩٢ كيلو مترا، وتعدت نسبة التنفيذ بها ٥٠% .

كما يجرى حالياً التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل لتنفيذ أعمال رصف طرق ضمن خطة العام المالى الحالى بتكلفة قدرها ٥.٥ مليار جنيه، ويخص محافظة كفر الشيخ ٢٥١ مليون جنيه لرفع كفاءة حوالى ٢٠٠ كيلو متر.