عاجل: بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل خطوط إنتاج خبز ميدانية للأشقاء بالسودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملتين بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية مقدمة من مصر إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة. من جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، ومد يد العون لكل الدول التى تمر بأزمات. وترتبط مصر بالسودان بروابط تاريخية وقومية، تجمع الدولتين الشقيقتين، وتؤكد مصر الدعم والتضامن الكامل معها فى أوقات المحن والأزمات.

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