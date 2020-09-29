عاجل .. الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية جديدة

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 533 لسنة 2020، بنقل أحمد محمد كمال عبدالعزيز محمد، الرئيس من الفئة أ بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتب فيها.

وأيضَا أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 534 لسنة 2020، بنقل محمد مصطفى عبدالحافظ محمد، الرئيس من الفئة ب بمحكمة المنيا الإبتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 535 لسنة 2020، بنقل محمد مصطفى فايز أبوالفتوح رضوان، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية وتعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 536 لسنة 2020، بنقل مدحت محب محمد حافظ، الرئيس من الفئة أ بمحكمة المحلة الكبرى الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 537 لسنة 2020، بنقل خالد محمد عبدالحميد عبداللطيف، النائب بمجلس الدولة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها.

ونصت القرارات الجمهورية التى نشرت فى الجريدة الرسمية، على وزير العدل تنفيذها.

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ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهورى رقم 563 لسنة 2020، بأن يعاد تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 7457.37 فدان ناحية غرب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم وفقًا للوحة والإحدايثات المرفقين لصالح وزارة الإنتاج الحربى، لاستخدامها كمنطقة إدارية لميادين الرماية المركزية بالمنطقة.

كما نشرت الجريدة الرسمية، أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2020، بأن يعاد تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة مناطق لوجستية:

1 - مساحة 27.45 فدان تقريبًا، تعادل 115316.72 متر ناحية المدامود محافظة الأقصر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف أ.

2- مساحة 15.41 فدان تقريبًا تعادل 64733 مترًا ناحية الحسينية محافظة الشرقية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ب.

وأيضَا نشرت الجريدة الرسمية، القرار رقم 565 لسنة 2020، بأن يعاد تخصيص مساحة 85.32 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية بناحية طريق القاهرة – السويس، وفقًا للخرائط والإحداثيات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نقلاً من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة.

ونصت المادة الثانية، بأن يعاد تخصيص مساحة 65.21 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة القاهرة الجديدة، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة، نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهورى بأن تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المنبينة بالمادة الثانية.