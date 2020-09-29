أبو الغيط ينعى أمير الكويت: كان فخرا للعرب جميعا

وذكر الأمين العام الحس العربى الصادق الذى تمتع به الراحل العظيم، ومواقفه المُشرفة فى خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذى لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربى بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية.
وقدم الأمين العام خالص العزاء لصاحب السمو ولى العهد وإلى قيادات دولة الكويت والشعب الكويتى، مؤكداً أن ذكرى سمو الشيخ صباح ستظل حية فى قلوب محبيه على امتداد العالم العربى.
وأضاف أن احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب "أمير الإنسانية" كان فخراً للعرب جميعاً، داعياً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت، ولأمته العربية على اتساعها.
وأشار مصدر مسؤول إلى توجيه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة الراحل الكبير.
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