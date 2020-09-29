آخر تصريحات صباح الأحمد عن مصر : نقف مع كل ما يصون مصالحها وأمنها

فى 9 مارس 2020، استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سامح شكرى وزير الخارجية، ليسلمه شكرى رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

وأعرب الرئيس السيسى، عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزارى الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، والذى دعمت خلاله صدور القرار العربى المتعلق بالتضامن مع الموقف المصرى من قضية سد النهضة.

ليؤكد الشيخ صباح، وقوف الكويت مع مصر فى كل ما يصون المصالح المصرية ويحفظ حقوقها وأمنها المائى، بما فى ذلك دعم بلاده لمصر فى ملف سد النهضة.

وطالب بنقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مُثمنًا التنسيق والتشاور القائم بين البلدين على جميع المستويات، وبما يعكس أواصر العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.