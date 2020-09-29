عاجل.. رئيس الهيئة الوطنية ينفى تأجيل انتخابات النواب: شائعات لا أساس لها

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إن ما أثير حول صدور قرار من محكمة القضاء الإدارى، بتأجيل انتخابات مجلس النواب، شائعات لا أساس لها من الصحة.





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