النشرة المرورية: زحام فى شارع الجامعة.. ونصائح بتجنب كوبرى أكتوبر

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الثلاثاء، وخاصة مع بداية الذرورة المسائية، تشهد معدلات سير تتجاوز 60%، مشيرا إلى أن جميع المحاور فى الوجه البحرى وتحديدا محافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام إلى أقل من معدلاتها.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن جميع المحاور وخاصة الطرق الساحلية والصحراوية المؤدية إلى محافظات الوجه البحرى تعمل بشكل مرض وطبيعى.

وأضاف أن محافظة الغربية بها بعض الأحجام وتحديدا شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، أما باقى المحافظات فى الوجه البحرى فحركة المرور الداخلية فيها تعمل بشكل طبيعى ونفس الأمر فى محافظات الوجه القبلى، أما فى القليوبية فالأحجام تنحصر فيها عند ميدان المؤسسة.

وأوضح أن هناك العديد من أعمال التوسعة على عدد من قطاعات الطرق الدائرية وبالتالى تم تفعيل خطة الإدارة العامة للمرور فى نشر الخدمات المرورية عند منطقة هذه الأعمال وتصفية أى كثافات ومن أهم هذه الأعمال، أعلى "الكنيسة" وأعلى الأوتوستراد المتجه من كارفور إلى المنيب، أما فى محافظة الجيزة فالأعمال تنحصر فيها فى شارع الجامعة للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، وهناك كثافات مرتفعة ويفضل استخدام شارع مراد أفضل من شارع السودان لأن هناك أعمال تطوير فى المنطقة.

وأوضح أنه يجب تجنب كوبرى أكتوبر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتى تؤدى إلى أعطال متكررة ويفضل استخدام كبارى الجلاء والجامعة وعباس والساحل، مضيفا أن جوزيف تيتو به أحجام مرتفعة للقادم من الكلية الحربية وشيراتون والنزهة ومتجه إلى مناطق كوبرى الحرفيين وموقف العاشر وطريق مصر إسماعيلية الصحراوى، ويفضل سلوك شارع جسر السويس الذى يعمل بشكل طبيعى.