حسين شمردل رئيس التحرير وأسرةالادارة والتحرير لموقع دوت الخليج ينعون ببالغ الحزن و الأسى معلم الأجيال والمربي الفاضل / Advertisements مصطفي عامر الذي وافته المنية فجر اليوم بعد رحلة عطاء طويلة للوطن سوف تظل مذكورة بكل الفخر والأجلال . خالص التعازي للاسرة الكريمة . " وانا لله وانا اليه راجعون "

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