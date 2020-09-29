موقع طبى يثير مخاوف من فيروس جديد يمكن أن ينتشر فى الهند

في الوقت الذي تكافح فيه الهند لاحتواء جائحة الفيروس التاجي كورونا، حذر المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) من الخطر الذي يمثله فيروس آخر، حيث أثار موقع " Thehealthsite"، الهندى مخاوف من ما يُطلق عليه فيروس Cat Que Virus (CQV) ، ويمكن أن يسبب أمراضًا حموية والتهاب السحايا والتهاب الدماغ عند الأطفال.

ووفقا للتقرير، وجد باحثو المجلس الهندي للأبحاث الطبية ICMR أجسامًا مضادة لفيروس آخر، يُدعى Cat Que Virus ، في عينتين من مصل الدم البشري من كارناتاكا.

تم اكتشاف فيروس Cat Que ، وهو أحد الفيروسات التي تنقلها المفصليات، في البعوض والخنازير في جميع أنحاء الصين وفيتنام، ونظرًا لأن الهند هي موطن لأنواع مماثلة من بعوض culex ، فقد حذرت ICMR من احتمال انتشار المرض في جميع أنحاء البلاد.



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وجدت الأجسام المضادة لـ CQV في عينات دم الإنسان في الهند

وجد الباحثون في المعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV) في بيون أجسامًا مضادة لـ CQV في اثنتين من 883 عينة مصل بشرية مأخوذة من ولايات هندية مختلفة، وهذا يعني أن الأشخاص قد أصيبوا في وقت ما بالعدوى. ومع ذلك ، لم يتم العثور على الفيروس في أي من العينات البشرية أو الحيوانية أثناء الدراسة.

تم العثور على كلتا العينات التي تم العثور عليها إيجابية لوجود الأجسام المضادة لـ CQV IgG من كارناتاكا، واحدة من عام 2014 والأخرى من عام 2017، وتم نشر نتائج الدراسة في العدد الأخير من المجلة الهندية للبحوث الطبية ( IJMR).

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أشار المجلس الهندي للأبحاث الطبية ICMR ، إلى أن وجود الأجسام المضادة للفيروس CQV في عينات مصل الدم البشري وقدرة تكرار هذا الفيروس في البعوض تشير إلى احتمال تسبب المرض في الإصابة بمرض CQV في السيناريو الهندي.

وأضافت أن فحص المزيد من عينات مصل الدم البشري والخنازير مطلوب لفهم مدى انتشار هذا الفيروس المداري المهمل.

بعض الحقائق الأخرى عن فيروس Cat Que

تم عزل فيروس Cat Que (CQV) لأول مرة في عام 2004 من البعوض أثناء مراقبة نشاط الفيروس في التهاب الدماغ الحاد عند الأطفال في شمال فيتنام.