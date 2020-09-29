مفتى الجمهورية ينعى أمير الكويت: قدم خدمات جليلة للأمتين العربية والإسلامية

وأعرب علام، فى بيانه له، اليوم الثلاثاء، عن خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة للأمتين العربية والإسلامية، وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

وأشاد المفتى، بجهود فقيد الأمة العربية والإسلامية الملموسة، سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى، وما حققه من التقدم والتنمية فى دولة الكويت الشقيقة، متوجهًا بالدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين.