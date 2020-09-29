رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى أمير الكويت

أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تعزية للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولى العهد الكويتى، ورئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق على الغانم، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، فى وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.





وجاء نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولى العهد، ومعالى رئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق على الغانم، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ولشعب الكويت الشقيق، فى وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح". واختتم: "رحم الله الفقيد وألهم الشعب الكويتى الصبر والسلوان".

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