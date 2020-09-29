صور.. الخارجية تستضيف سفراء الاتحاد الأوروبى لمناقشة العلاقات الثنائية  

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تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى ودول الاتحاد وسبل المضى قدمًا نحو تقوية أواصر العلاقات، لا سيما الاقتصادية والتجارية من خلال تشجيع الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهمتهم فى المشروعات الوطنية العملاقة بمصر، والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، على ضوء ما يمثله الاقتصاد المصرى من سوق ضخم لا يشمل فقط أكثر من مائة مليون نسمة، وإنما أيضا التكتلات الاقتصادية التى تحظى مصر بعضويتها، خصوصًا السوقين العربى والإفريقى.
وتم التنويه كذلك خلال الاجتماع إلى تطلع مصر لتوسيع وتنويع مجالات التعاون مع الشركاء بدول الاتحاد الأوروبى لتضم مجالات جديدة كالذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، والتحول الرقمى، والطاقة، والتنقل الذكى، وتحسين جودة التعليم، لا سيما التعليم الفنى والتدريب المهنى وبناء القدرات.
كما تم التطرق إلى التداعيات الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية السلبية التى خلفتها جائحة كورونا، وجهود مصر على الأصعدة الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية لاحتواء هذه الأزمة، بل ونجاحها بشكل كبير فى تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية والدفع قدمًا نحو عودة النشاط الاقتصادى.
واستعرض عبدالعاطى، الإجراءات الاحترازية التى تطبقها مصر للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى أفضى إلى انخفاض معدلات الإصابة بشكل عام.
يأتى ذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى يتم تنظيمها مع السفراء الأوروبيين لاطلاعهم على أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وللتأكيد على الدور الإقليمى الإيجابى الذى تلعبه مصر.
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