عاجل.. السيسى يوجه بالتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.





وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة على مستوى الجمهورية. وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لخطط مشروعات الإسكان الاجتماعى فى القاهرة، حيث وجه الرئيس السيسى بالتوسع فى تلك المشروعات الإسكانية التى توفر الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين والمزودة بكافة الخدمات بما يساهم فى الارتقاء بأحوالهم المعيشية والاجتماعية، استمراراً لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة فى هذا الإطار على مستوى كافة ‏محافظات الجمهورية. وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحى الحكومى، والذى يضم مجمعات المؤسسات ومقار الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.

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