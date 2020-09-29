وشهدت مراسم الترحيب بالطائرة كل من الملاح حاتم أحمد مصطفى، نائب مدير مطار أسيوط الدولى، وجميع الإدارات المعنية والجهات الأمنية بالمطار. وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وتقديم التسهيلات اللازمة للركاب، وإنهاء إجراءات الوصول والسفر بسهولة ويسر، وكذلك إجراءات الحجر الصحى مع الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى والالتزام بجميع الضوابط الصحية والوقائية المتبعة بالمطار .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. مطار أسيوط الدولى يستقبل أولى رحلات الخطوط الأردنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.