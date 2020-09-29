مجلس الوزراء الكويتي ينادي بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت

نادى مجلس الوزراء الكوتي بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت، عقب رحيل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) عن عالمنا منذ قليل، بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها في بلاده.

واتشح العالم العربي كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية فمحطات كثيرة ومسيرة حافلة بالعطاء حاضرة في الأذهان، منذ توليه أول مسؤولية «عمل عام» في 1954 وهو في الـ 25 من عمره، ومروراً بتوليه منصب أول وزير للإعلام بالكويت، ثم منصب وزير الخارجية على مدار 40 عاماً، فرئيس للوزراء خلال الفترة من 2003 إلى 2006، ثم أميراً للكويت منذ عام 2006، وما تخلل ذلك من مناصب ومهام ومسؤوليات عديدة تولاها، لم يتوان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في خدمة وطنه وأمته والإنسانية بشكل عام، فحققت الكويت في عهده قفزات تنموية واقتصادية في مختلف المجالات، وأسهمت وساطاته في حل العديد من أزمات المنطقة.

توجت مبادراته الإنسانية، التي كانت لها أصداء عالمية بتكريم رفيع من الأمم المتحدة بمنحه في 9 سبتمبر 2014 لقب "قائداً للعمل الإنساني" وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ15 لدولة الكويت الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر للكويت.