رئيس مجلس النواب ينعى أمير الكويت: نذكر بكل الفخر وقفته البطولية من أجل مصر

نعى الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري وأعضاء المجلس إلى شعب الكويت الشقيق وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه، بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات الخالدة، ستعطر ذكراه وتجعلها ماثلة في الأفئدة والأذهان.

وقال عبد العال: «شعب مصر الذي تربطه بأشقائه في الكويت وشائح وأواصر القرب التي صنعتها يد الطبيعة وأحكمتها مسيرة التاريخ وكلأتها عناية الله، ليذرف الدمع غالياً على هذا الرجل الكريم الذي تجلت فيه قيم الخير والتسامح والسلام والذي جاهد من أجل لم الصف العربي ونبذ الفرقة ورأب الصدع، ودعم قضايا أمته العربية والإسلامية».

وأضاف: «نذكر بكل الفخر والإعزاز وقفته البطولية من أجل مؤازرة مصر ودعمها ضد ما يحاك لها من مؤامرات ومحاصراتها اقتصادياً، ذلك إنه وعي بحكمته وبعد بصيرته أن السهام التي توجه إلى العروبة تمر أولاً بصدر مصر، ثم إن السهام التي تدافع عن العروبة تنطلق أولاً من بين ذراعي مصر، متقدما بخالص العزاء والمواساة في فقيد العروبة والإسلام، قائلا: «تغمد الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، ونسأله تعالى أن ينزله منازل الصديقين والأبرار، إن لله وإنا إليه راجعون».