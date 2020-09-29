مستشار وزير التنمية المحلية السابق: استمرار الرقابة يمنع تكرار مخالفات البناء

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، ان قرار رئيس الوزراء باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة يسمح بالبناء لمن كان يبنى فعلا وليس لبناء جديد ،مؤضحا ان البناء الجديد سيكون عقب انتهاء قرار وقف البناء في 24 نوفمبر المقبل ، موضحا ان من يستأنف البناء لن يستطيع المخالفة في ظل التشدد الكبير للدولة على مخالفات البناء وتطبيق القانون .

واضاف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، ان الضمانة الوحيدة لمنع تكرار المخالفات مرة اخرى هو استمرار الرقابة والمتابعة من قبل الوحدات المحلية والمحليات لاعمال البناء التى تقام على المحافظات.

ونوه الى انه عقب اصدار اشتراطات البناء الجديدة سيكون بمثابة عقد بين المواطن وجهة الادارة سواء مجلس المدينة او المركز او القرية ، يكون ملزم للمواطن وسيكون من ضمن الشروط عدم مخالفة الرسوم الهندسية ،والالتزام بخطوط التنظيم وعدم تجاوز الارتفاع المقرر في الرخصة.

وكان قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس المحافظين امس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وأشاد مدبولي بما يتابعه حاليًا من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرًا أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.