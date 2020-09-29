وأصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص مـساحة ٨٥.٣٢ فـدان تقريبا تعادل ٣٥٨٤٥٣ م٢ من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية طريق القاهرة / السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك نقـلا مـن الأراضـى المخصصة للقوات المسلحة.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 195 لسنة 2020 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ ٣ مليارات جنيه.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 196 لسـنة 2020 فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ مليار جنيه.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 197 لسـنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.