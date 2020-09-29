الكنيسة الأرثوذكسية ناعية أمير الكويت: لن ننسى مواقفه النبيلة تجاه مصر

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية رحيل أمير دولة الكويت.

وجاء في نص البيان: "تنعي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة قائد الانسانية ورجل السلام بعد مسيرة حافلة بالإنجازات لدولة الكويت وعلى المستويين الإقليمي والدولي، خدمة لأمته وللعالم والإنسانية جمعاء".

وأضاف البيان: "نذكر له مواقفه النبيلة والأصيلة تجاه وطننا الغالي مصر، بشكل ساهم في تعميق العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين الشقيقتين".

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وتابع قائلا: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعبًا ولأسرته الكريمة".

واختتم البيان قائلا: "نسأل الله القدير أن يعوض الشقيقة الكويت بمن يكمل مسيرة البناء والنماء، بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي في غدٍ أكثر إشراقًا".