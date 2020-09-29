السفير المصري بالكويت: التاريخ يذكر الشيخ صباح الأحمد كقائد للعمل الإنساني ورجل دولة من طراز رفيع

توجه سفير مصر لدى الكويت طارق القوني باسمه وباسم البعثة الدبلوماسية والجالية المصرية، إلى نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى أسرة أل الصباح ، وحكومة وشعب الكويت الشقيق، بخالص التعازي ى المصاب الجلل بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يمن على الكويت بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد القوني - في بيان صادر عن السفارة المصرية، أن التاريخ سيذكر الفقيد الذى قضى حياته فى خدمة وطنه وشعبه وقضايا الامتين العربية والإسلامية، كقائد للعمل الإنساني، وكرجل دولة من طراز رفيع، رفع راية بلاده عالية بين الأمم.

وتابع أن التاريخ سيذكر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كرمز للتوازن والحكمة فى عالم ملئ بالصراعات، فضلا عن بصماته المضيئة فى تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشددا على أنه سيظل حاضرا فى ذاكرة الشعب المصري كصديق لمصر ومحب لها.