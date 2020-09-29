مطار أسيوط يستقبل أولى رحلات الخطوط الأردنية بعد توقف فترة كورونا.. صور

استقبل مطار أسيوط الدولى، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الخطوط الجوية الاردنية رقم R51915 من طراز البوينج 800 -737 B قادمة من مطار العقبة بالأردن، بعد فترة توقف لعدة أشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشهد الملاح حاتم أحمد مصطفى نائب مدير مطار أسيوط الدولى، وجميع الإدارات المعنية والجهات الأمنية بالمطار مراسم الترحيب بالطائرة، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وانهاء اجراءات الوصول والسفر بسهولة ويسر وكذا اجراءات الحجر الصحى مع الحفاظ على تطبيق الاجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى والالتزام بجميع الضوابط الصحية والوقائية المتبعة بالمطار.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.