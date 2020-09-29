قريبًا.. خالد النبوي في «قمر 14» مع شيرين رضا

نشر الفنان خالد النبوى صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد «قمر 14» الذي تعاقد على بطولته مؤخرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة. وظهر «خالد النبوى» مع المخرج هادي الباجوري، والفنانة شيرين رضا علي شاطئ البحر خلال تصوير الفيلم وعلق قائلًا "قريبًا قمر ١٤" .

فيلم «قمر 14» تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي ومن المقرر عرضه في 2021.

Advertisements آخر أفلام خالد النبوي التي عرضت بدور العرض السينمائية هو «يوم وليلة» الذي عرض ضمن موسم نصف العام السينمائي في يناير الماضي ثم توقف عرضه بسبب فيروس كورونا وأعيد عرضه قبل أسابيع مع إعادة افتتاح دور العرض وانحسار فيروس كورونا وشارك في بطولته درة التونسية.

كانت آخر اعمال النجم خالد النبوى الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عُرض مؤخرًا ولاقى نجاحا كبيرا.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على.



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