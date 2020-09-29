وزارة الدولة للإعلام تنعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

نعت وزارة الدولة للإعلام، ببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وصدر عن الوزارة بيان جاء فيه: "فقدت الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عربيًا كرس حياته لخدمة شعبه، ولن ننسى دوره البارز في النهوض بدولة الكويت، ستبقى إنجازاته راسخة في وجدان الشعب الكويتي بوجه خاص والشعوب العربية جمعاء".

وتابع البيان: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة الصبر والسلوان".