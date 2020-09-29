نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب في المقال التالي
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة تواصل الترتيبات اللازمة لإنعقاد الانتخابات البرلمانية في موعدها، ولم تصدر أي احكام بوقف الانتخابات.
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