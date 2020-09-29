أسقف منفلوط يضع نظام عمل المجلس الإكليريكى لفحص الأحوال الشخصية

ترأس الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس الإكليريكى الفرعى بمنفلوط وبحضور كل من القمص تيموثاوس شفيق وكيل المجلس، والقس متى رزق الله وكيل المطرانية، والقس بيشوى سمعان سكرتير المجلس، لدراسة بعض الحالات المعروضة على المجلس وعرض مايلزم على المجلس الإكليريكى الإقليمى برئاسة الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن.





وأوصى الأنبا ثاؤفيلس ببعض القرارات الخاصة بفتح ملف لدراسة مشكلة زوجية، منها يتم فتح الملف من خلال الأب الكاهن وليس من خلال الفرد، كما يرفق مع الملف الآتى: -صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة

-صورة قسيمة الزواج

-صور شهادات ميلاد الأطفال أن كان هناك اطفال

-صورة اى دعاوى أو قضايا أو أحكام

-شكوى الزوج مكتوبه وموقع عليها وبها رقم موبايل الزوج

-شكوى الزوجة مكتوبه وموقع عليها وبها رقم موبايل الزوجة

-تقرير من الاب الكاهن مدون به عدد جلسات الصلح وتاريخها وما وصلت إليه هذة الجلسات من نتائج .

-توصية وراى الأب الكاهن فى هذة المشكلة موقع عليها من الاب الكاهن .

-إذا كان أحد الطرفين من خارج الايبارشيه ولا يمكن التواصل معه يكتفى بما يخص الطرف الموجود داخل الايبارشية. وأشار إلى أن الملفات تقدم للمجلس يوم الثلاثاء من كل أسبوع الساعة 10 صباحا، بمقر المطرانية للقس بيشوى سمعان سكرتير المجلس.

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