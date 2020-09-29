الارشيف / أخبار مصرية

مصر تعزى أوكرانيا فى ضحايا تحطم طائرة النقل

0 نشر
فهمى غالى 2020-09-29 19:48 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أكد البيان، الذى نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أوكرانيا فى ذلك الحادث الأليم، مُتمنيًا سرعة الشفاء للمصاب.

وأعرب البيان، عن ثقة مصر فى تجاوز الشعب الأوكرانى الصديق لهذا الموقف الصعب.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تعزى أوكرانيا فى ضحايا تحطم طائرة النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا