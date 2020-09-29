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إعادة بناء كنيسة القديس نيقولاوس بعد تدميرها فى 11 سبتمبر

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مينا أشرف 2020-09-29 19:39 0 تبليغ

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قال المطران إلبيدوفورس فى مراسم تأبين الذين راحوا ضحايا هجمات 11 سبتمبر من أمام كنيسة القديس نبقولاوس، اليوم، إننا نتذكر الأرواح التى فُقدت فى 11 سبتمبر، وعائلاتهم وأصدقاءهم، وكل هؤلاء الأبطال الذين قدموا كل جهودهم حتى سقطوا. 

وأشار إلى أننا نعيد بناء كنيسة القديس نيقولاس من أجلهم، ومن أجل بناء عالم أفضل، داعين الله أن يمنح الراحة لجميع من نُرثيهم هذا اليوم.  

وأعلن أن أبواب الكنيسة ستفتح بحلول سبتمبر 2021، عندما يصادف مرور 20 عامًا على يوم الهجمات الإرهابية.

وتقع كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس فى شارع الحرية، مقابل البرج الجنوبى لـ مركز التجارة العالمى، بأمريكا، وتعد الموقع الدينى الوحيد الذى دمرته هجمات الحادى عشر من سبتمبر.

يشار إلى أن إعادة بناء الكنيسة فى Ground Zero قد بدأ بالفعل بمبادرة شخصية من رئيس أساقفة إلبيدوفوروس أمريكا، البطريركية المسكونية. 


 

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